وزير خارجية أوكرانيا يدعو لفرض عقوبات على إيران

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة.

وقال كوليبا في فيديو عبر فيسبوك، إنه دعا الاتحاد الأوروبي "ولأول مرة في تاريخ العلاقات الأوكرانية الإيرانية إلى فرض عقوبات على إيران"، وفق شبكة "بي بي سي" الأمريكية.

وأضاف: "الصبر نفد، استمعنا إلى تفسيرات وحجج مختلفة لفترة طويلة جدا، لكن من المستحيل إخفاء الحقيقة التي حلقت اليوم فوق منازل مدينة كييف"، في إشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها العاصمة بطائرات مسيرة صباح الإثنين.

وتابع: "حان الوقت لفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا الاتحادية بالأسلحة"، معتبرا أن العقوبات ستوجه رسالة مفادها أن "أي شخص يساعد روسيا سيعاني ويشعر بثمن ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الاتحاد "يبحث عن دليل ملموس" على تورط إيران في الحرب في أوكرانيا، حسب الشبكة.

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهيان، إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في حرب أوكرانيا ولن تفعل"، وفق وكالة "إرنا" الحكومية.

وصباح اليوم، أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، مقتل 3 مدنيين جراء الهجمات التي استهدفت كييف بمسيرات انتحارية.