الناتو يحذر من عواقب وخيمة على روسيا حال استخدمت النووي بأوكرانيا

حذر ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، مجددًا من "عواقب وخيمة" حال استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، خلال خطاب مباشر بالفيديو أمام منتدى برلين للسياسة الخارجية 2022: "خطر حدوث أي هجوم نووي ضد أوكرانيا منخفض، لكن بالطبع التأثير المحتمل، والعواقب كبيرة جدًا".

وأضاف إنه "خطر.. علينا التعامل معه بجدية، ونفعل ذلك من خلال إبلاغ روسيا بوضوح بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا استخدمت سلاحا نوويا في أوكرانيا".

وتابع ستولتنبرغ قائًلا: "لقد ذكرنا روسيا أيضًا بأنه لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب عدم خوضها أبدًا".

وأكد أمين عام الناتو أن تحالفه العسكري "مستعد لجميع الاحتمالات" عندما يتعلق الأمر بالحرب الروسية على أوكرانيا.

واستبعد ستولتنبرغ احتمالية وضع مظلة نووية لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا كرادع لروسيا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الدرع النووي مخصص للدول الأعضاء فقط.

وذكر أن "الأولوية القصوى" لحلف الناتو هي تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، قائًلا: "نحتاج جميعًا إلى بذل المزيد من الجهود بهذا الخصوص".

واختتم ستولتنبرغ حديثه قائًلا إن الجولة الأخيرة من الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية الكبرى كانت "أخطر تصعيد منذ بدء الحرب" في 24 فبراير/ شباط الماضي.