النيابة العامة السويدية تحقق مع أنصار "بي كي كي" الذين اعتدوا على فعالية تركية

فتحت النيابة العامة السويدية، تحقيقاً بحق 17 من أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، على خلفية اعتدائهم على مهرجان تركي بمدينة باسل في مايو/أيار.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "Keystone-SDA"، الثلاثاء، أن المشتبه بهم وجهت إليهم تهم "تعكير صفو السلم والاعتداء الجسدي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي".

وكان أنصار "بي كي كي" الإرهابي قد اعتدوا في مايو الماضي، على مهرجان تركي للطفولة أقيم في مدينة باسل السويدية.

وأسفر اعتداء أنصار التنظيم الإرهابي على الفعالية التركية، عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد نددت حينها بالهجوم، وطالبت بتسليم المعتدين إلى العدالة.