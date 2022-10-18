برلمانيون أوروبيون يرفضون المصادقة على ميزانية فرونتكس للعام 2022

رفض نواب في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، المصادقة على ميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (المعروفة باسم فرونتكس) للعام 2020، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها موظفوها وتتعلق حقوق الإنسان في بحر إيجة.

تشرف فرونتكس على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. وتتعرض لضغوط بسبب تقارير تحدثت عن تورطها في عمليات غير قانونية لإبعاد المهاجرين، لا سيما في بحر إيجه بين اليونان وتركيا.

وكان المدير التنفيذي للوكالة قد استقال في وقت سابق من هذا العام بعد تحقيق لمكتب مكافحة الاحتيال.

وفي الجلسة العامة التي عقدت في مقر البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا صوت النواب بأغلبية 345 صوتا مقابل 284، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت، على عدم التوقيع على حسابات فرونتكس لعام 2020.

وفرونتكس، التي تدير ميزانية تقدر بـ900 مليون يورو (884 مليون دولار) عام 2022، الوكالة الأوروبية الأكثر تمويلا. وقال النائب الهولندي عن حزب الخضر باس إيخهوت بعد التصويت "لا تسامح مع استخدام الأموال العامة لانتهاك التشريعات الأوروبية والقانون الدولي".

ورصد تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، أنشطة فرونتكس في اليونان في الفترة ما بين ربيع إلى خريف 2020 ووجد أن الوكالة لم تكن تحقق أو تتعامل مع الأدلة بشأن عمليات صد المهاجرين بشكل صحيح والسعي في بعض الأحيان إلى التستر عليها أو عدم الإبلاغ عنها على الإطلاق.

سعت فرونتكس إلى عدم الالتفات إلى هذه الادعاءات. وقالت يوم الجمعة في بيان "تأخذ الوكالة نتائج التحقيقات وعمليات المراجعة وغيرها من أشكال التدقيق على محمل الجد وتستخدمها كفرصة لإجراء تغييرات نحو الأفضل".

كما أقرت إدارة الوكالة بالتقارير الخاصة بـ"سوء السلوك الجسيم" الذي ارتكبه ثلاثة موظفين تابعين لفرونتكس، مشيرة إلى أنها اتخذت "تدابير" لمعالجة هذه القضايا، خاصة ما يتعلق منها بالتغييرات الإجرائية داخل الوكالة.