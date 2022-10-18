روسيا تنفي استخدام مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا

أنكرت روسيا استخدامها طائرات إيرانية مسيرة في هجماتها على مواقع في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش الروسي يستخدم المسيرات لضرب أهداف أوكرانية، أجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء: "لا نملك مثل هذه المعلومات".

وفي حديثه عبر الهاتف مع صحفيين شدد بيسكوف على أنه "يتم استخدام معدات روسية تحمل أسماء روسية".

وبحسب أنباء أعادت روسيا تسمية المسيرات الإيرانية واستخدمتها على نطاق واسع لتنفيذ ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وغالبا ما يطلق عليها مسيرات انتحارية لأنها تصطدم بالأهداف وتنفجر.

ويقول محللون إن خطة موسكو هي ترويع المدنيين في أوكرانيا.