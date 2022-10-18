فلسطين ترحب بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وتل أبيب تستنكر

رحبت فلسطين، الثلاثاء، بتراجع أستراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحين منفصلين لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووكيلة وزارة الشؤون الخارجية أمل جادو.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نثمن قرار أستراليا حول القدس، ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

من جهتها، وصفت أمل جادو في حديث لإذاعة صوت فلسطين الحكومية، قرار أستراليا بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصويب لسياسة الحكومة الأسترالية تجاه قضية فلسطين، وخصوصا موضوع القدس".

وقالت جادو إن في القرار الأسترالي "عودة إلى المبادئ التي تلتزم بها الغالبية العظمى من دول العالم حيال موضوع القدس".

وأشارت إلى أن القرار "جاء من قبل الحكومة العمالية في أستراليا والتي جاءت بعد إجراء الانتخابات في مايو/ أيار الماضي، خلفا لحكومة يمينية حكمت أستراليا 9 سنوات، واتخذت قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تحت تأثير ضغط اللوبي اليهودي".

ولفتت جادو إلى "تعهد حزب العمال منذ سنوات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية" مؤكدة أن هناك جهودا دبلوماسية فلسطينية حثيثة في إطار وزارة الخارجية مع كافة الأحزاب الأسترالية لتحقيق ذلك.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، باستدعاء السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث بعد تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "i24" الإخبارية أنه "تم استدعاء السفير الأسترالي بول غريفيث لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ردا على القرار الأسترالي: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ قرار أستراليا كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".

وتابع: "القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية، ولا شيء سيغير ذلك أبدا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن أستراليا "أعلنت رسميا أنها لم تعد تعترف بالقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل".

ونقلت عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قولها في لقاء مع صحفيين "إن كانبرا ملتزمة بمبدأ حل الدولتين وأن مسألة العاصمة يجب أن تكون مدار بحث في المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأشارت إلى أن أستراليا "كانت قد اعترفت قبل أربع سنوات بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل عندما تولت السلطة حكومة محافظة برئاسة سكوت موريسون".

وفي عام 2018 قالت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنها ستعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية.

واعترف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2017 رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن عقود من سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في البقاء على الحياد بشأن المدينة المقدسة.

وأثارت القرار الأمريكية احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية وعدة دول وسط إدانات من دول عربية وإسلامية.

وترفض غالبية دول العالم طلب إسرائيل الاعتراف بالقدس عاصمة لها.