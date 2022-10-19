بعد 6 أسابيع من تعيينها.. استقالة وزيرة الداخلية البريطانية

بعد ستة أسابيع فقط من توليها رئاسة الوزراء البريطانية، تعرضت حكومة ليز تراس لضربة قوية بعد استقالة وزيرة الداخلية المحافظة سويلا برافرمان، وذلك وفق وسائل إعلام محلية بريطانية.

وتعرضت تراس في البرلمان خلال جلسة عادية بعنوان "أسئلة رئيسة الوزراء" ، لإنتقادات حادة بسبب سياستها الإقتصادية.

من جهتها قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إنها استقالت بعد انتهاك القواعد بإرسال وثيقة رسمية من حساب بريدها الإلكتروني الشخصي.

وفي خطاب استقالتها ، أوضحت برافرمان أن لديها مخاوف بشأن اتجاه هذه الحكومة، في هجوم مبطّن إلى حد ما على تروس، وأضافت: "عمل الحكومة يعتمد على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن أخطائهم".

وأردفت: "التظاهر بأننا لم نرتكب أخطاء، والاستمرار كما لو أن الجميع لا يستطيع أن يرى أننا ارتكبناها، والأمل في أن الأمور ستتحقق بطريقة سحرية ليست سياسة جادة".

برافرمان شخصية مشهورة في الجناح اليميني لحزب المحافظين وبطل لسياسات الهجرة الأكثر تقييداً.

وتأتي مغادرتها بعد أيام من إقالة تروس لوزير الخزانة كواسي كوارتنج الجمعة بعد الحزمة الاقتصادية التي أثارها الاثنان في الأسواق المالية عندما تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر/أيلول.

وحضرت تراس أول جلسة استجواب في البرلمان منذ أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت حزمة تخفيضات ضريبية كانت حكومتها الجديدة كشفت عنها قبل أقل من شهر.

كما اعتذرت تراس للبرلمان، واعترفت بأنها ارتكبت أخطاء خلال فترة رئاستها القصيرة لحكومة المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، هتف بعض النواب خلال كلمة تراس "قدمي استقالتك!".