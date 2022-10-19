بمشاركة أردوغان وعلييف.. أذربيجان تفتتح الخميس ثاني مطار في إقليم قره باغ

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، في مراسم افتتاح مطار زنغيلان في إقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني، بعد عام ونصف فقط، من وضعهما حجر الأساس لبناء المطار أواخر أبريل/ نيسان 2021.

ويعد المطار الثاني من نوعه الذي تشيده أذربيجان في قره باغ منذ تحريره، وسبق أن هبطت على مدرجه أكبر طائرة بالبلاد في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي في اختبار فني.

ومن المقرر أن تكون طائرة الرئيس أردوغان أول طائرة رئاسية تهبط غداً الخميس، على مدرج مطار زنغيلان.

ويبلغ طول مدرج المطار 3 آلاف متر وعرضه 60 متر، فيما يستطيع مبنى المطار استقبال 200 مسافر كل ساعة.

وبإمكان مطار زنغيلان استقبال كافة الطائرات بمختلف أحجامها، بما فيها طائرات الشحن الكبيرة.

وصنفت أذربيجان المطار دولياً، نظراً لتشييده وفق معايير عالية، وأعلنت مباشرتها إجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية لتسجيله كمطار دولي.

وساهمت شركات تركية أيضاً في بناء مطار زنغيلان، ثاني مطار يفتتح في إقليم قره باغ بعد مطار فضولي، وتعتزم أذربيجان تشييد مطار ثالث في الإقليم المحرر بمنطقة لاتشين.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.