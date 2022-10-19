قصف روسي يستهدف عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة

تعرضت مناطق متفرقة من أوكرانيا بينها العاصمة كييف لقصف روسي، وفق ما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وحذر حاكم كييف أوليكسي كوليبا، عبر تليغرام، سكان العاصمة من تجاهل الإنذارات قائلا: "إلى سكان منطقة كييف، الإنذارات الجوية مستمرة، لا تتجاهلوها واحموا أنفسكم".

وأكد كوليبا أن قوات الدفاع الجوي تعمل في المنطقة.

وفي السياق، أعلن رئيس منطقة فينيتسيا سيرغي بورزوف، عبر تيليغرام، أن منطقته تتعرض لإطلاق صواريخ، وحث الناس على البقاء في الملاجئ، وفق الوكالة.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن الهجمات الروسية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن تدمير 30 بالمئة من محطات الطاقة الكهربائية، مبيناً أن ذلك أدى إلى انقطاع كبير بالتيار في عموم أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.