استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع فقط من من توليها المهام مؤكدة انتخاب خلف لها بحلول الأسبوع القادم.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها لذا تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه باستقالتي من زعامة حزب المحافظين.

وأضافت أن عملية اختيار النواب خلف لها ستستكمل خلال الأسبوع القادم.

وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة بشكل عاجل.

وكشفت تراس أنها واجهت يوما صعبا كان أمس الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب ان تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها.

وقال المتحدث باسمها إنها تريد من الحكومة التركيز بنسبة أكبر على إنجاز الأولويات وبنسبة أقل على السياسة.

وصباح الخميس التقت تراس رئيس لجنة 1922 في الحزب المحافظ المكلّفة التنظيم الداخلي.

وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطا للاستقالة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت باضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.

يتبع