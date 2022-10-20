رئيسة الوزراء البريطانية تعيين جرانت شابس وزيرا للداخلية

عينت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الأربعاء، جرانت شابس وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان التي استقالت بعد 43 يوما في المنصب.

وكتب مكتب تراس، في تغريدة، إن رئيسة الوزراء البريطانية عينت وزير النقل السابق جرانت شابس وزيرا للداخلية ليحل محل سويلا برافرمان التي استقالت في وقت سابق اليوم.

وفي خطاب استقالة وجهته إلى رئيسة الوزراء، ونُشر عبر تويتر، كتبت برافرمان: "في وقت سابق اليوم أرسلت وثيقة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي إلى زميل برلماني موثوق به".

وتابعت أن "هذا يشكل خرقا للقواعد الأمنية المعروفة لتصرفات الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين".

وأضافت: "بصفتي وزيرة للداخلية، ألتزم بأعلى المعايير واستقالتي هي الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.. الحكومة بحاجة إلى مسؤولين يعترفون بالأخطاء، ويتحملون تبعاتها".

وأضافت أن "التظاهر بأننا لم نرتكب أخطاء، وأملنا أن الأمور سوف تنصلح بشكل سحري، لا يصب في إطار السياسة الجادة".

وكان شابس، وزير الداخلية الجديد، يشغل منصب وزير النقل، خلال فترة ولاية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.