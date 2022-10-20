موسكو: دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يجعله طرفا في الصراع

صرحت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن تقديم الاتحاد الأوروبي لدعم عسكري وتدريب جنود أوكرانيين يجعله "طرفا في الصراع".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجرته متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا في العاصمة موسكو، انتقدت فيه تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتعزيز دعمه العسكري لأوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفيا أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 107 ملايين يورو (104.6 مليون دولار) لتشكيل بعثة مساعدة عسكرية في أوكرانيا، إضافة لتزويد كييف بأسلحة فتاكة.

وأضافت أن هذ العمل "يجعل الاتحاد الأوروبي طرفا في الصراع".

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تشكيل بعثة مساعدة عسكرية لتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، من المقرر أن تبدأ أعمالها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وحذرت زاخاروفا من أن الدعم العسكري الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي الناتو لأوكرانيا يجعل الكتلة "أقرب إلى الصدام العسكري المباشر مع روسيا".

وتابعت: "دول الناتو، كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض، تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة لنظام كييف، وتزويده بالمعلومات الاستخباراتية، وتدريب جنود، وإعطاء التوجيهات بشأن سير الأعمال العدائية، وهذا بالتالي يقربها من المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".

وأفادت زاخاروفا أن الأسلحة الغربية التي يتم توريدها لأوكرانيا شهريا بقيمة مليار دولار، تظهر لاحقا في الأسواق السوداء، حسب تعبيرها.

وقالت: "ينتهي الأمر بشحنات الناتو العسكرية الموجهة إلى نظام كييف في أيدي الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الإجرامية في الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وجنوب شرق آسيا".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا دير لاين، عزم الاتحاد على مواصلة دعمه القوي لكييف حتى النهاية وتحقيق النصر.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.