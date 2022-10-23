توقيف زعيم حركة "بيغيدا" في هولندا لمحاولته حرق نسخة من القرآن

أعلنت الشرطة الهولندية إيقاف إدوين ويغنسفيلد، زعيم حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) العنصرية، في مدينة لاهاي أثناء محاولة أنصار حركته حرق نسخة من القرآن الكريم.

واجتمع أنصار الحركة في أحد ميادين لاهاي، الساعة الثانية بعد ظهر الأحد، لحرق نسخة من القرآن، وقامت الشرطة الهولندية بتوقيف ويغنسفيلد بداعي عدم امتثاله لقواعد وتحذيرات التظاهر.

والسبت، فشل أنصار الحركة في تحقيق هدفهم بحرق نسخة من القرآن خلال تجمع بمدينة روتردام الهولندية، في ظل تصدي الشرطة لهم.

وبدأت حركة "بيغيدا" أولى مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، كل يوم اثنين، بنحو 350 مشاركاً في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وزاد عدد المشاركين في المظاهرات بسبب الهتافات المعادية للإسلام والمهاجرين، حيث شارك نحو 25 ألفا في المظاهرة التي نظمتها في 12 يناير/ كانون الثاني 2015، لكن العدد تراجع في الأعوام اللاحقة.