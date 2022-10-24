قابس موحد لشواحن جميع الهواتف الذكية بأوروبا في 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مصادقة الدول الأعضاء فيه على لوائح قانونية تفرض استخدام قابس "منفذ" شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة، في مساعٍ لتقليل النفايات الإلكترونية.

وأوضح المجلس الأوروبي، في بيان، أن الدول الأعضاء وافقت على اللائحة التي تهدف إلى توحيد قوابس شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة والكاميرات بمنفذ "USB-C".

وتهدف اللوائح الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ عام 2024 إلى تقليل النفايات الإلكترونية.

وأفاد البيان أنه بحلول نهاية 2024 ستحتوي جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت على المنافذ الإلزامية.

ومع تطبيق القرار يمكن استخدام شاحن سلكي واحد لمختلف الأجهزة الإلكترونية، ولن يكون هناك حاجة لشراء الكابلات وأجهزة الشحن الجديدة.

ومن المقرر أن تتوسع اللائحة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة "لابتوب" في العام 2026.