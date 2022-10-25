الرئيس الألماني للأوكرانيين من كييف: يمكنكم الاعتماد على ألمانيا

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف اليوم الثلاثاء، في زيارة مفاجئة لأوكرانيا هي الأولى منذ بدء الاجتياح الروسي.

وقبل أسبوع، أُلغيت زيارة له كانت مقررة إلى كييف لأسباب أمنية، ما أثار انتقادات من المعارضة المحافظة وإنما أيضًا من جانب الليبراليين، الأعضاء في الائتلاف الحكومي.

وقال شتاينماير، في نصّ أرسله المتحدث باسمه، "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف ومع السكان في شمال البلاد" حيث يرغب "بتكوين فكرة عن حياتهم في خضم الحرب".

وقبل لقائه زيلينسكي، سيتوجه شتاينماير إلى مدينة كورجوكيوا الصغيرة (الواقعة في شمال البلاد قرب الحدود البيلاروسية) التي كانت محتلّة من القوات الروسية.

وحُرّرت المدينة ومن المتوقع أن تواجه طقسًا باردًا بسبب الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية. وسيقدّم الرئيس الألماني المساعدة لهذه المدينة لإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة.

وقال شتاينماير "رسالتي إلى الأوكرانيين: يمكنكم الاعتماد على ألمانيا! سنستمر في دعم أوكرانيا: عسكرياً وسياسياً ومادياً وعلى المستوى الإنساني".