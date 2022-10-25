الملك تشارلز يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

كلف ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، رسميا ريشي سوناك، بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، ليصبح سوناك أول رئيس وزراء يكلفه الملك بتشكيل حكومة، وثاني رئيس للوزراء في عهده.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر/أيلول قد كلفت رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس بتشكيل الحكومة في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل يومين فقط من وفاتها.

والتقى الملك البريطاني مع وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاما ريشي سوناك، في أول لقاء له في قصر باكنغهام لتنصيبه رسميا رئيسا للوزراء.

وبعد فوزه داخل حزب المحافظين أمس الاثنين، وعد سوناك بـ"الاستقرار والوحدة"، وقال إن جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى.

وأكد أنّ المملكة المتحدة دولة عظيمة، لفت إلى "أننا نواجه تحدّيا اقتصاديا عميقا".

وجاء فوز سوناك بالتزكية بعد انسحاب وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق، قبل دقائق من الموعد النهائي للترشح.

ويشكل اختيار سوناك للمنصب حدثا في تاريخ المملكة المتحدة، حيث أصبح أول رئيس وزراء بريطاني "غير أبيض" من أصول آسيوية يصل إلى هذا المنصب، والأصغر سنا منذ 200 عام.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري حينها.