المعارضة اليونانية: تركيا قوة إقليمية مهمة يجب أن نأخذها في الحسبان

استغرب رئيس الوزراء اليوناني السابق، رئيس ائتلاف اليسار المعارض "سيريزا" أليكسيس تسيبراس، أن تفسر الحكومة انتقاداته لسياساتها الخارجية على أنه انحياز إلى جانب تركيا.

وأوضح تسيبراس في مقابلة مع قناة "SKAI TV" مساء الثلاثاء، أن التصعيد الكلامي بين تركيا واليونان يدعو للقلق.

وأضاف تسيبراس أنه يرى اتباع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، سياسة تركز على التسلح خطوة غير صائبة.

وأشار إلى أن مسألة التسلح تعتبر جزءا من حل الخلافات مع تركيا، لكنها ليست الحل النهائي.

ولفت إلى أن تركيا قوة إقليمية مهمة يجب أن تأخذها في الحسبان أوروبا والولايات المتحدة.

وأمس الثلاثاء، انتقد تسيبراس حكومة ميتسوتاكيس بسبب القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان.

يشار أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اتفاقا لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، يوسع مساحة النشاط الأمريكي في اليونان.