الرئاسة الروسية تعلن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين اليوم الخميس، استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي بموسكو، إن بلاده مستعدة لضمان مصالحها على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، دعاه فيها إلى الحوار.

وأضاف بيسكوف إن رئيس غينيا إمبالو "أبدى استعداده لإجراء اتصالات مع زيلينسكي"، وقال إنه سينقل موقف بوتين إلى الجانب الأوكراني.

وأوضح بيسكوف أن بوتين أطلع إمبالو على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي جرت في مارس / آذار الماضي، وأن اتفاقا كاد أن يتحقق، لكن الجانب الأوكراني "اختفى" وأعلن عدم رغبته في مواصلة المفاوضات، واعتمد لاحقا قانونا يحظر على الجانب الأوكراني إجراء محادثات مع روسيا.

ولفت متحدث الكرملين إلى أن بوتين شدد خلال لقائه مع إمبالو على أن عدم الاستعداد للتفاوض ورفض التفاهمات المتفق عليها "تم بشكل واضح بمرسوم من واشنطن"، حسب تعبيره.

وأردف بيسكوف: "الآن وبحكم الأمر الواقع، لم تغير روسيا موقفها، ونحن مستعدون لضمان مصالحنا على طاولة المفاوضات، فنحن نريد الحوار، لكن هناك عدم رغبة كاملة من جانب أوكرانيا".

ولم يصدر عن الجانب الأوكراني تعليق فوري على تصريحات المتحدث الروسي.

ويذكر أن موسكو وكييف أجرتا مفاوضات مباشرة 3 مرات بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".