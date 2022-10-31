التضخم السنوي في منطقة اليورو يسجل نسبة 10.7 بالمئة في أكتوبر

تسارع نمو معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 10.7 بالمئة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر/تشرين أول الحالي، وسط ضغوط مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وفق ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وأوضح المكتب في تقرير، أن معدل التضخم السنوي في دول المنطقة (19 دولة) ارتفع من مستوى 9.9 بالمئة في سبتمبر/أيلول.

وعلى أساس شهري، تسارع معدل التضخم بنسبة 1.5 بالمئة خلال أكتوبر/تشرين أول، مقابل زيادة 1.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني بعض البنود من بينها الغذاء والطاقة- بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 4.8 بالمئة بالشهر السابق.

وحسب البيانات، فإن التضخم في منطقة اليورو يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع في نوفمبر/تشرين ثان 2021.

وتأثرت اقتصادات منطقة اليورو من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.

