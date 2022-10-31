وزارة الدفاع الروسية: تعليق حركة السفن بالممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الإثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر / تشرين الأول ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود".

وأضاف البيان أن مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به، نظرا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية.

وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من مبادرة البحر الأسود، بل تعلق العمل بالاتفاقات.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.