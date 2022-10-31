5 انفجارات على الأقل تهز العاصمة كييف وسط انقطاع للكهرباء

دوت عدة انفجارات صباح اليوم الاثنين في كييف بعد ثلاثة أيام على هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم حمّلت موسكو مسؤوليته للجيش الأوكراني.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في العاصمة الأوكرانية دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات بين الساعة الثامنة والساعة 08,20 (الساعة السادسة والساعة 06,20 ت غ).

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية صباح الاثنين "بعد ضربات روسية".

وأوضح في رسالة عبر تلغرام "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".

وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 تشرين الأول/أكتوبر بمسيّرات روسية إيرانية الصنع.

وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وكان هجوم بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت، سفناً عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا اتفاق صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.