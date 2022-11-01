رئيسة الوزراء الفنلندية: نطالب تركيا والمجر بموافقة سريعة على عضويتنا في الناتو

طالبت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، تركيا والمجر بـ"موافقة سريعة" على عضوية بلادها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، عقب قمة زعماء الدول الاسكندنافية التي عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأضافت مارين: "كل الأنظار تتجه إلى المجر وتركيا، نريد أن توافق هذه الدول على عضويتنا في 'ناتو' بسرعة".

بدوره، ذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أنه يتوافق مع آراء نظيرته الفنلندية، مشيرا أن "على السويد وفنلندا العمل بطريقة منسقة والانضمام إلى حلف ناتو في الوقت نفسه".