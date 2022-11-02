المستشار الألماني: نقدر ما تبذله تركيا من جهود لاستمرار عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تقديره لما تبذله تركيا من جهود لأجل استمرار عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأصدر المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، الأربعاء، بيانا بعد الاتصال الهاتفي بين شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء.

وأوضح هيبيستريت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في المنطقة.

وقال: "أعرب المستشار شولتس عن تقديره لنشاط تركيا لأجل مواصلة صادرات الحبوب من أوكرانيا".

وبين أن الزعيمين انتقدا "الخطاب النووي الروسي" وأن شولتس "رفض رفضا قاطعا مزاعم روسيا عن استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة"، واعتبرها لا أساس لها.

وبين أن شولتس وأردوغان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الوضع الأمني الراهن.

وأمس الثلاثاء، بحث أردوغان وشولتس هاتفيا العلاقات التركية والألمانية وآخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.