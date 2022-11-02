النتائج الأولية لانتخابات إسرائيل تظهر فوز حزب نتنياهو بـ 67 مقعدا

حصل معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) بـ 67 مقعدا، وفق ما أظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء.

وحسب نتائج نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بعد فرز 71.3 في المئة من الأصوات، يحصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقا للنتائج، يحصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 32 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.

بالمقابل، فإنه في المعسكر المعارض له، وفق الصحيفة، يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد على 23 مقعدا، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس على 12 مقعدا، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد.

كما تحصل القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد، وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 4 مقاعد وحزب "العمل" على 4 مقاعد، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "ميرتس" اليساري والتجمع الوطني الديمقراطي أخفقا بالفوز بالانتخابات.

ويتطلب القانون حصول المكلف بتشكيل الحكومة على 61 صوتا على الأقل من أجل نيل ثقة الكنيست.

والثلاثاء، تم إغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة مساء (20:00 ت.غ)، بعد أن جرى فتحها الساعة السابعة صباحا (5:00 ت.غ).

ومن المرجح إعلان النتائج النهائية للانتخابات الخميس.

وهذه خامس انتخابات في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات، في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي.