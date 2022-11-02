زيلينسكي يؤكد استئناف سير شحنات الحبوب بدعم تركي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن شحنات التصدير تستأنف سيرها من أوكرانيا بدعم تركي وأممي رغم تعليق روسيا لاتفاقية مبادرة الحبوب في البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها عبر تطبيق تلغرام مساء الثلاثاء، أن تحرك السفن الناقلة للمنتجات الزراعية الأوكرانية ما زال مستمرا.

وأضاف أن على العالم التحرك بقوة في حال قامت روسيا بعرقلة حركة السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية.

وتابع: "هناك حاجة ماسة لحماية ممر السفن، وعلى روسيا أن تدرك بأنها ستواجه استياءً كبيرا من العالم في حال فعلت ذلك".

وأشار زيلينسكي إلى استمرار أعمال إصلاح البنية التحتية التي تضررت نتيجة الهجمات الجوية الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وشهدت إسطنبول في 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.