سوناك يتراجع عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر

تراجع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن قراره السابق بعدم حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح ريشي سوناك إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في شرم الشيخ بمصر هذا الشهر.

وكتب سوناك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ولا توجد طاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفا: "لهذا السبب قررت حضور قمة COP27 الأسبوع المقبل: لتقديم إرث غلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام".

There is no long-term prosperity without action on climate change.



There is no energy security without investing in renewables.



That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.