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سوناك يتراجع عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر

وكالات
لندن
نشر في 02.11.2022 15:46
آخر تحديث في 02.11.2022 15:53
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لندن ، بريطانيا ، 2 نوفمبر 2022. رويترز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لندن ، بريطانيا ، 2 نوفمبر 2022. (رويترز)

تراجع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن قراره السابق بعدم حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح ريشي سوناك إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي ينعقد في شرم الشيخ بمصر هذا الشهر.

وكتب سوناك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ولا توجد طاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفا: "لهذا السبب قررت حضور قمة COP27 الأسبوع المقبل: لتقديم إرث غلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام".

وكان مكتبه أعلن الخميس الماضي، أنه من المتوقع أن يتغيب سوناك عن قمة المناخ السنوية، بسبب "الالتزامات المحلية الملحة" بما في ذلك الاستعدادات لموازنة الطوارئ في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، أنه سيحضر قمة المناخ التي تستضيفها مصر؛ في خطوة قد تُجبر خليفته ريشي سوناك على العودة عن قراره بعدم الحضور.

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