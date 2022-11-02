كندا تستقبل نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025

أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر، الثلاثاء، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.



وقال فرايزر خلال مؤتمر صحافي "كندا بحاجة إلى مزيد من الناس".

وأضاف فريزر "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة".

وأوضح فريزر إنه بحلول عام 2025 سيكون الهدف هو أن يكون أكثر من 60 في المائة من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية، ونهدف إلى لم شمل مزيد من العائلات بشكل أسرع، واستقبال عددا أقل من اللاجئين.



وتتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، فوفقا لاحصاءات سكانية صدرت أخيرا يراوح سن كل شخص من أصل سبعة في كندا بين 55 و64 عاما.



كما تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس، بحسب ما نشرت "الفرنسية".



والعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وهو أكبر عدد على الإطلاق في عام واحد. وأشار فريزر الى أن الحكومة تأمل أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر.



كما قامت الحكومة الكندية بتعديل أهدافها للعام المقبل برفع الزيادة المتوقعة من الوافدين إلى 465 ألف مهاجر، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.



واستقر في كندا 1.3 مليون مهاجر جديد بين عامي 2016 و2021.



ووفقا لإحصاء سكاني عام 2021، ارتفع عدد سكان كندا إلى 39 مليون نسمة.