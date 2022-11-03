بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات.. نتنياهو يعود للسلطة وبقوة

أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية فوز بنيامين نتنياهو وحزبه بـ 64 مقعدًا، وهو فوز كبير لرئيس الوزراء السابق.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بيانًا مساء اليوم بعد فرز حوالي 99 بالمئة من الأصوات فصّلت فيه نتائج الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي، واصفة إياها بأنها "شبه نهائية".

وبحسب بيان اللجنة، حصلت كتلة نتنياهو على 64 مقعدًا، موزعة على حزب الليكود بزعامته 32 مقعدًا، وتحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير 14 مقعدًا، وشاس 11 مقعدًا ويهودوت هتوراة 7 مقاعد.

فيما حصدت كتلة التغيير برئاسة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد على "50 مقعدا من بينها 24 لحزب هناك مستقبل (يتزعمه لابيد)، والمعسكر الوطني 12 مقعدًا، والقائمة الموحدة 5 مقاعد، وتحالف الجبهة والقائمة العربية للتغيير 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد.

وحسب النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات؛ لم يتمكن حزبا "ميرتس" اليساري و"التجمع العربي الديمقراطي"، من تجاوز نسبة الحسم.

واستنادًا لهذه النتائج، سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة مستقرة، وفق قناة (كان) الرسمية.

وقالت لجنة الانتخابات في بيانها: "خلال الأيام القليلة المقبلة، وحتى نشر النتائج النهائية الرسمية ستستمر اللجنة في إجراء سلسلة من الاختبارات على النتائج".

وأشارت إلى أنّ "نسبة التصويت بلغت 70.6 في المئة، حيث شارت في التصويت 4 ملايين و793 ألفا و641 ناخبا.

وقبل نشر النتائج بفترة وجيزة؛ هنأ لابيد نتنياهو لفوزه بالانتخابات.

وقال لابيد لنتنياهو، حسب قناة (كان) الرسمية "دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي".

وفي أقل من 4 سنوات جرت 5 عمليات انتخابية في إسرائيل، تعلقت أساسا بشخص نتنياهو، لكن نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء، كانت حاسمة لصالحه دون منازع.