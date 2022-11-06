السويد: سننأى بأنفسنا عن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه

﻿أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، إن بلاده ستنأى بنفسها عن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، في وقت تسعى فيه ستوكهولم للحصول على موافقة تركيا للانضمام إلى حلف "الناتو".

وقال بيلستروم في تصريحات للإذاعة الرسمية السويدية "SR" إن التنظيمات مثل "واي بي جي (YPG)"، و"بي واي دي (PYD)"، لها صلات بتنظيم "بي كي كي (PKK)" المدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، ولذلك "سننأى بأنفسنا عن هذه التنظيمات حتى لا نفسد علاقاتنا مع تركيا".

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي"، ويعد "بي واي دي" جناحه السياسي.

وكان بيلستروم قد انتقد بشدة اثنين من السياسيين من حزب اليسار، لترويجهم لمنظمة "بي كي كي" الإرهابية في قاعة المجلس بمالمو.

وكتب الوزير على تويتر: "سياسيون من حزب اليسار يطبقون معايير "بي كي كي" في قاعة المجلس في مالمو، هذا غير مقبول، و"بي كي كي" منظمة إرهابية وهذا النوع من السلوك لا ينتمي إلى الديمقراطية".

ويُصنف "بي كي كي " كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.

بينما أعربت السويد في الماضي عن دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي"، يبدو أن الحكومة الجديدة في البلاد تعمل على تغيير هذا الموقف.

وتأتي تصريحات بيلستروم في الوقت الذي من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى أنقرة يوم الثلاثاء القادم، لإقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بالمصادقة على طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى"الناتو".

بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لقناة "TV4"، إن حكومته لن تتعاون مع المرتبطين بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأشار إلى أن الحكومة ستعارض بشدة أي نشاط يجمع الأموال أو يدعم الإرهاب على الأراضي السويدية.

يذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.