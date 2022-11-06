نائب وزير خارجية اليونان: فرص التعاون مع تركيا كبيرة رغم المشاكل

قال نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فرانجويانيس، إن فرص التعاون بين بلاده وتركيا كبيرة ومتنوّعة، على الرغم من المشاكل التي تشوب العلاقات الثنائية، مشيراً إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأناضول، تطرق فيها إلى أهمية خطوات التعاون التي اتخذتها تركيا واليونان كدولتين متجاورتين في مجال التجارة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

ولفت فرانجويانيس، إلى أن "زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 69.2 % عام 2021 مقارنة بالعام السابق، مشدداً على أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يمكن زيادته فيما لو زاد حجم التعاون التركي اليوناني، مع الأخذ في الاعتبار المنفعة المشتركة للبلدين المتجاورين".

تعاون كبير في مجال التجارة

وقال فرانجويانيس، إن "تركيا تمثل سوقًا كبيراً يضم 85 مليون نسمة، أما اليونان وعلى الرغم من كونها سوقاً أصغر، إلا أنها تتمتع بقوة استهلاك كبيرة".

وأضاف فرانجويانيس: "هنا أستطيع القول أيضاً إن حجم التجارة الثنائية لا يعكس في الواقع الإمكانات الاقتصادية للبلدين لاسيما وأنهما يمتلكان هامشاً كبيراً للتعاون في مجال التجارة والتبادل التجاري".

وأوضح أن البلدين "يمتلكان إمكانات تجارية عالية في منتجات مثل الكاكاو والشوكولاتة والقهوة والمواد الغذائية العضوية والصحية والأدوية ومستحضرات التجميل ومواد البناء".

وتابع فرانجويانيس، أن "كلا الجانبين يمكن أن يستفيدا من هذا التعاون، لاسيما وأن تركيا واليونان يمتلكان روابط تاريخية عميقة وفهم مشترك للعديد من الأصول والأعراف التجارية".

وأشار إلى أن "الأجندة الإيجابية المشتركة تشغل حيزاً مهماً من جهود وزارتي خارجية البلدين، وذلك بغرض إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين تركيا واليونان في قضايا مثل الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة وتغير المناخ والبيئة".

وأكد فرانجويانيس، على "أهمية بدء نائبي وزيري خارجيتي تركيا واليونان بدعم من القيادة السياسية في البلدين، العمل على تعزيز دور الأجندات الإيجابية رغم التقلبات في العلاقات الثنائية".

وبين أنه "في إطار الأجندة الإيجابية المكونة من 25 موضوعاً، التقى نائبا وزيرا خارجية البلدين ثلاث مرات في قولة (اليونان) مايو/ أيار 2021، وفي أنطاليا (تركيا) يونيو/ حزيران 2021، والعاصمة اليونانية أثينا فبراير/ شباط 2022"، مشيراً إلى أن الاجتماعات "أحرزت تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية".



الاجتماع القادم قد يكون في إزمير

وأوضح فرانجويانيس، أن "الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في العاصمة أنقرة في 24 يونيو/ حزيران الماضي قد تم تأجيله في الوقت الذي يعمل فيه الجانب التركي على تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل خلال الأسابيع المقبلة".

ولفت إلى أن "ملفات ومواضيع الأجندة الإيجابية لا تزال تشغل حيزاً ووقتاً مهماً من جهود وزارتي الخارجية في البلدين الجارين، وأن الاجتماع القادم قد يكون في إزمير، بعد افتتاح خط العبّارات المائية سالونيك (اليونان) - إزمير (تركيا)، الذي بدأ العمل به هذا العام".

وأشار فرانجويانيس، إلى أن "خط العبّارات المائية سالونيك - إزمير، الذي تم القيام برحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان أحد القضايا التي نوقشت خلال اجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في إسطنبول في مارس/ آذار الماضي".

وقال إن "هذا الخط يعد بلا شك تطوراً مهماً للغاية ويبعث برسالة مشجعة لشعبي البلدين ويساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل عمليات النقل بين تركيا واليونان وأوروبا الوسطى والبلقان، فضلًا عن مساهمته في دعم حركة السياحة".

آفاق جديدة للتعاون وإبرام الاتفاقيات

واعتبر فرانجويانيس، أن "هامش التعاون بين البلدين كبير ومتنوع، لكونهما بلدان جاران يتشاركان نفس المشاكل وخاصة المتعلقة في قضايا البيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والنقل البري والبحري والجوي".

وأشار إلى أن "الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، حدد خطوات رئيسية للتعاون في قضايا مثل الطاقة والبيئة وإدارة النفايات وزيادة جودة وكفاية موارد المياه والنقل والبحوث والتكنولوجيا".

ولفت نائب وزير الخارجية اليوناني في ختام حديثه إلى أن الجانبين التركي واليوناني "يتطلعان أيضاً لإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الطب وتدوير النفايات وإنتاج الطاقة الخضراء في الجامعات ومراكز البحوث".