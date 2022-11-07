أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي جديدة

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة، من عدة دول غربية، للتصدي للقصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة: إن أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" و"أسبيد" وصلت إلى أوكرانيا!، مضيفاً: "هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجالنا (الجوي) أكثر أماناً".

وأردف: "سنواصل قتال الأعداء الذين يهاجموننا، شكراً لشركائنا.. النروج وإسبانيا والولايات المتحدة".

وتطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين منذ أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي حديثة، بينما كثفت موسكو ضرباتها على البنى التحتية للكهرباء والمياه، ما تسبّب في انقطاع واسع النطاق مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت دول غربية أخرى بينها ألمانيا وفرنسا سلّمت كييف أنظمة دفاع جوي، في وقت سابق.