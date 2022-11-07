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أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي جديدة

وكالة الأنباء الفرنسية
كييف
نشر في 07.11.2022 15:29
آخر تحديث في 07.11.2022 15:39
ناسامز منظومة نظام دفاع جوي صاروخي أرض جو أرشيفية من الإنترنت "ناسامز" منظومة نظام دفاع جوي صاروخي "أرض جو" (أرشيفية من الإنترنت)

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة، من عدة دول غربية، للتصدي للقصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة: إن أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" و"أسبيد" وصلت إلى أوكرانيا!، مضيفاً: "هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجالنا (الجوي) أكثر أماناً".

وأردف: "سنواصل قتال الأعداء الذين يهاجموننا، شكراً لشركائنا.. النروج وإسبانيا والولايات المتحدة".

وتطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين منذ أسابيع بتزويدها بأنظمة دفاع جوي حديثة، بينما كثفت موسكو ضرباتها على البنى التحتية للكهرباء والمياه، ما تسبّب في انقطاع واسع النطاق مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت دول غربية أخرى بينها ألمانيا وفرنسا سلّمت كييف أنظمة دفاع جوي، في وقت سابق.

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