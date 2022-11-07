الرئيس البيلاروسي يتهم القادة الأوروبيون بأنهم يؤججون النيران في المنطقة

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، القادة الأوروبيين بأنهم يؤججون النيران في المنطقة، وغير قادرين على رفض طلبات واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الحكومية، الإثنين، تصريحات للرئيس لوكاشينكو، قال فيها إن "مواطني الدول الأوروبية يرغبون في العيش بسلام، لكن سلطاتهم غير قادرة على إخماد النيران في منازلهم".

وأضاف: "لا يريد الأوروبيون هذه الحرب، فهم يفهمون جيدا ما يحدث اليوم في أوكرانيا، هنا في بيلاروسيا، يحاولون إشعال النيران أيضا، وغدا ستشتعل النيران في أوروبا بأكملها".

ووصف لوكاشينكو القادة الأوروبيين بأنهم مجانين، يؤججون النيران في المنطقة، وغير قادرين على قول لا لواشنطن.

وأضاف: "هل أولئك الذين سمحوا للأمريكيين بجلب أسلحة نووية إضافية إلى هناك (إلى أوروبا) قادة حقيقيون؟ إنهم مجانين"، حسب الوكالة.

وأوضح لوكاشينكو أن "الشيء الوحيد الذي يخشاه الأمريكيون هو الأسلحة النووية، وإذا لم يتم استخدام الأسلحة النووية، فسيقاتلون بأسلحة تقليدية".

وأكد رئيس بيلاروسيا أن أوكرانيا "تحترق بالفعل"، واصفا الأحداث فيها بأنها "كارثية".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".