سياسي بولندي بارز يعزو انخفاض المواليد إلى تناول الفتيات للكحول

قال زعيم حزب "القانون والعدالة" الشعبوي الحاكم في بولندا إن انخفاض معدل المواليد في البلاد سببه إفراط الشابات في تناول الكحول إلى حد كبير، ما أثار غضبا محليا من التصريح.

فيما اتهم سياسيون معارضون وغيرهم ياروسلاف كاتشينسكي، الزعيم الأعزب البالغ من العمر 73 عاما، بأنه منفصم عن الواقع.

وقالوا إن كاتشينسكي، أقوى سياسي في بولندا منذ عام 2015 ، مسؤول جزئيا عن انخفاض معدل المواليد في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

يشير المنتقدون إلى القيود المفروضة على الإجهاض، التي تثني بعض السيدات عن السعي للحمل.

فيما تحدث آخرون عن الصعوبة التي يواجهها الشباب في تكوين عائلات بسبب ارتفاع التكاليف في بلد يبلغ معدل التضخم فيه الآن حوالي 18 بالمائة.

أدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات نهاية الأسبوع بينما كان في جولة محلية سعيا لحشد الدعم لحزبه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

أوضح كاتشينسكي أمام حشد يوم السبت أنه لا يفضل "الأمومة المبكرة للغاية" لأن المرأة يجب أن تنضج أولا لتصبح أما.

لكنه أضاف "إذا كانت الشابات تتعاطى الكحول حتى سن 25 عاما، فهذا يعني أن الأمور لن تسير بشكل جيد ".

أثار هذا التصريح بعض النكات على غرار أن الكحول يساعد في الواقع على الحمل، ولكن وجه كثيرون آخرون نقدا جادا.