من أجل التفاوض مع أوكرانيا.. روسيا تضع شروط أساسية

أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديها شروط مسبقة لإجراء أي مفاوضات مع أوكرانيا من أجل إنهاء الصراع الجاري، لكنها طالبت كييف إبداء حسن النية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو: "ليس هناك شروط مسبقة من طرفنا، باستثناء الشرط الأساسي، هو أن تظهر أوكرانيا حسن النية".

وجاء تصريح المسؤول الروسي تعليقا على وضع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن الخسائر" كشرطين للتفاوض مع روسيا.

وأضاف رودنكو أن روسيا أبدت دائما استعدادها لإجراء محادثات سلام.

وتابع: "أوكرانيا مررت قانونا يمنع إجراء محادثات مع روسيا. هذا خيارهم لكننا دائما أعلنا عن استعدادانا لمثل هذه المفاوضات"، لافتا أن أوكرانيا هي من أوقفت المحادثات.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، أجاب الدبلوماسي الروسي قائلا: "لا، نحن لا نجري (مثل هذه المحادثات)".

وقال إن موسكو تدرس مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية، في جنوب شرقي أوكرانيا.

وحول صفقة الحبوب أعرب المسؤول الروسي عن عدم رضا موسكو عن كيفية تنفيذ الشق الروسي في إطار صفقة الحبوب.

وقال: "لا نشهد تقدما كبيراً في مجال تنفيذ القسم الروسي.. سنأخذ كل العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار نهائي بشأن التمديد للصفقة".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.