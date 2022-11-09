استياء من رسم كاريكاتوري لصحيفة فرنسية يحرض ضد لاعبي قطر

تتواصل الهجمات العنصرية ضد دولة قطر عشية انطلاق مونديال 2022 على أراضيها، حيث نشرت صحيفة "لوكانار انشينيه" الفرنسية تقريراً هاجمت فيه بحدة الدولة الخليجية ومنتخبها الوطني عبر رسم كاريكاتوري اعتبره مغردون "عنصري ومعاد للإسلام".

ونشرت الصحيفة الرسم في عدد خاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقبل وعنونته "قطر.. ما وراء الكواليس"، وتضمن رسماً كاريكاتورياً يصور "اللاعبين القطريين وهم يرخون لحاهم ويرتدون عمامات أو أقنعة وجه، ويستلون سيوفاً وخناجر ومسدسات، وعلى وجوههم علامات الوحشية والغضب".

ومع انتشار الرسم، وصفه المغردون "بالعنصري الذي يروّج لصورة نمطية عن المسلمين عامة، والخليجيين منهم خاصة".

وكتبت الصحيفة في مقدمة العدد أنها تستعرض ملف العمالة والعلاقات السياسية المعقدة بين باريس والدوحة، لاسيما وأن نادي كرة القدم الفرنسي الشهير "باريس سان جيرمان" يمتلكه جهاز قطر للاستثمار.

ونشرت الصحيفة بجانب الرسم الكاريكاتوري تقريراً عن مزاعم "تمويل قطر لمنظمات إرهابية".

وظهر أيضاً على الغلاف الرئيسي للصحيفة، صورة كاريكاتورية تظهر مباني ملونة عملاقة وسيدات منتقبات بالزي الأسود وبجانبهن كرة القدم، تجسد المرأة القطرية، وهذا ما ردت عليه قطر بأنه "يخالف لواقع الحياة في الدولة الخليجية"، بحسب إعلام قطري.

وزعمت الصحيفة الفرنسية، أن قطر "دولة سلطوية صغيرة حولت أحيائها الفقيرة إلى ناطحات سحاب، لديها قانون يهيمن على النساء وأشخاص يمارسون المثلية في الخفاء".

ويأتي نشر العدد الخاص من "لوكانار انشينيه" في وقت تشن مجموعة من وسائل الإعلام الغربي حملة هجومية ضد قطر، تضمّنت نشر مجموعة من الأخبار المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة.

وفي سياق متصل، رصد تقرير نشره موقع "المجهر الأوروبي"، وهي مؤسسة مستقلة معنية برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، تصاعد الانتقادات والحملة المحرضة ضد قطر واستضافتها لمونديال 2022.

وأشار التقرير إلى أن الحملة التي جاءت بمشاركة صحف بريطانية وفرنسية، تندرج في إطار التحريض من دون تقديم أدلة أو إثباتات.

وذكر تقرير المجهر الأوروبي أن هذا الرسم أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل، حيث اتهم مغردون الصحيفة الفرنسية بالعنصرية والفوقية والإسلاموفوبيا.

واستشهد تقرير موقع "المجهر الأوروبي" بصحيفة "الغارديان" البريطانية التي نشرت منذ 20 سبتمبر/أيلول حتى اليوم، 27 تقريراً تضمن تحليلاً للمحتوى المنشور عن كأس العالم في الصحافة البريطانية أجراه الباحث والمحاضر في جامعة حمد، مارك أوين جونز، كشف عن أرقاماً مثيرة للاهتمام.

وقام جونز بتحليل المحتوى المضمون المرتبط بمونديال قطر في 9 مؤسسات إعلامية منذ عام 2010، وشمل 1735 عنواناً رئيسياً في الصحف البريطانية تذكر قطر، 685 منها عن كأس العالم حصراً، بينما تطرقت باقي العناوين إلى قضايا اقتصادية وسياسية.

ومن بين العناوين الـ685 التي تناولت مونديال 2022، 66% من التقارير كانت سلبية، 29% محايدة، و5% إيجابية.

ومن ضمن المقالات السلبية، 36% تطرقت إلى قضايا حقوق الإنسان، و25% كانت عن الفساد والرشوة، و9% عن تجريد قطر من كأس العالم، و4% عن حقوق مثليي الجنس.

وأرجع الباحث جونز، سبب هذه التغطية السلبية لكأس العالم في قطر، لعوامل كثيرة، بينها اهتمام الصحافة البريطانية عموماً بكرة القدم، وحقوق الإنسان.

وكانت عمدة باريس آن هيدالغو أصدرت قراراً بمنع وضع شاشات العرض العملاقة في شوارع العاصمة أو تخصيص مناطق للمشجعين، اعتراضاً على تنظيم قطر لكأس العالم.

والاثنين الماضي، اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الحكومة الألمانية بـ"التضليل وازدواجية المعايير" على خلفية انتقادها للمونديال 2022.

وأكد بن عبد الرحمن في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاماً منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم.

وأضاف وزير الخارجية القطري "نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير"، معتبراً أن "من المفارقات أن يجري اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية".