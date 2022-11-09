البرلمان السويدي يستعد للتصويت على تشديد قوانين مكافحة الإرهاب

يستعد البرلمان السويدي للتصويت منتصف الشهر الجاري على مسودة تشريع يشدد قوانين مكافحة الإرهاب.

وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أمس الثلاثاء، فإن لجنة الدستور اقترحت مسودة تشريع يقيد حرية تكوين جمعيات من قبل مجموعات مناصرة للإرهاب.

وتتيح المسودة للسلطات القانونية الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب، وتمنح قوات الأمن والسلطات القضائية الصلاحيات اللازمة للحيلولة دون حرية تكوين جمعيات من قبل الأوساط المؤيدة للإرهاب والذين على صلة بإرهابيين.

ومن المفترض أن يتم التصويت على مسودة التشريع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، في حال تمريره.

وأمس، أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، أثناء زيارته إلى أنقرة، التزام بلاده بكافة التعهدات التي قطعتها لتركيا في مكافحتها للإرهاب.

وأفاد كريستيرسون أنّ بلاده تعلم بأنّ تركيا في حرب مع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقال: "إنّ الآلاف من الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأريد التأكيد على هذا، وفي الأصل نريد مساعدة تركيا في مكافحة الإرهاب".

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.