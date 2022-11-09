الشرطة البريطانية تعلن توقيف الرجل الذي رشق الملك تشارلز بالبيض

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف الرجل الذي ألقى البيض وحمض الكبريتيك على الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بينما كانا يسيران في مدينة يورك شمالي إنجلترا.

وقع ذلك أمس فيما دخل الملك وزوجته يورك من بوابة ميكلغيت بار، وهي بوابة من القرون الوسطى عادة ما استقبلت الملوك في المدينة.

أظهر مقطع مصور إلقاء عدة بيضات وسقوطها على الأرض. ولم يبد أن أي منها أصاب الزوجين اللذين استمرا في تحية الحشود.

شوهد عدد من أفراد الشرطة يتعاملون مع رجل عند حاجز للحشود. ونقلت وكالة أنباء بريطانية أنه أصدر صيحات استهجان وهتف "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد" بينما كان يلقى القبض عليه.

حاول بعض أفراد الحشد إسكاته هاتفين "عار عليك" و"ليحفظ الله الملك."

سافر تشارلز وكاميلا إلى يورك ضمن سلسلة من الواجبات في أنحاء المملكة المتحدة لبدء عهد الملك الجديد. وزارا أيضا كاتدرائية المدينة، يورك مينستر، وأزاحا الستار عن تمثال لوالدة الملك، الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر/ أيلول بعد 70 عاما على العرش.