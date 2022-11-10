أنباء متضاربة حول مشاركة بوتين في قمة العشرين

أكدت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في إندونيسيا عبر رابط فيديو فقط.



جاء ذلك متضارباً مع ما أفادت به المسؤولة عن المراسم في السفارة الروسية في أندونيسيا يوليا تومسكايا، الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل".

وكانت مساعدة الرئيس الإندونيسي، ستي روحيني دزوهياتين، رجحت ألا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جزيرة بالي، وذلك في ظل التوترات بين الغرب وموسكو بسبب الحرب التي تشنها الأخيرة على أوكرانيا.

كما أعلن أحد المسؤولين عن تنظيم قمة مجموعة العشرين لوهوت بنسار بانجيتان، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر القمة المقررة في مدينة بالي الإندونيسية".

وأضاف المسؤول الإندونيسي، في تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل وفد بلاده في القمة المرتقبة. و أن الحكومة الأندونيسية تحترم قرار روسيا بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في القمة التي تنطلق يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر ليومين.

ووجهت إندونيسيا الدعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في القمة، علماً بأن بلاده ليست عضواً في هذا التكتل الذي يضم عشرين دولة من أقوى اقتصادات العالم وأخرى ناشئة.

لكن زيلينسكي قال إنه لن يحضر قمة العشرين في حال شارك فيه بوتين، ودعا الرئيس الأوكراني ومسؤولون غربيون إلى طرد روسيا من مجموعة العشرين بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.