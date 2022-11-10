الناتو يدعو حلفاءه إلى تعزيز استثماراتهم في الأمن السيبراني

دعا ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الخميس، الحلفاء لتعزيز استثماراتهم في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمته خلال "مؤتمر ناتو للالتزام بالدفاع السيبراني 2022"، المنعقد في العاصمة روما، بإسهام من الولايات المتحدة والخارجية الإيطالية.

وأكد الأمين العام للحلف أن مجال الأمن السيبراني "مجال مثير ومفتاح الدفاع المشترك".

وأضاف أن الهجمات السيبرانية بدأت تطول المجالات البرية والبحرية والجوية والفضائية على حد سواء.

وأفاد أن "الناتو" يستعد لتنظيم مناورات سيبرانية في إستونيا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان "التحالف السيراني".

وأكد أن المناورات السيبرانية المذكورة ستكون الأكبر من نوعها في العالم، وسيشارك فيها أكثر من 40 دولة حليف وشريك لـ "الناتو".

وشدد على أن الدرع الدفاعي في يومنا الحالي، اتسع ليشمل المجال السيبراني أيضا، داعيا حلفاء "الناتو" لتعزيز استثماراتهم الخاصة بالأمن السيبراني.