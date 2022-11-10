شلل شبه كامل في مترو باريس بسبب يوم إضراب وطني للمطالبة برفع الأجور

تعطلت نصف خطوط مترو باريس اليوم الخميس، بسبب إضراب عام واحتجاجات لسائقي القطارات والمعلمين الفرنسيين وغيرهم من العاملين في القطاع العام المطالبين بزيادة الرواتب.

ويخطط المحتجون لتجمعات احتجاجية في باريس ومدن فرنسية أخرى في وقت لاحق اليوم، وسط تزايد استياء العمال في جميع أنحاء أوروبا.

تستند الإضرابات في فرنسا إلى إجراءات نقابية متعددة في الأشهر الأخيرة قام بها عمال للمطالبة بأجور أعلى لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي الشهر الماضي، تسبب إضراب عمال مصافي النفط في نقص الوقود بجميع أنحاء البلاد ما عطل الحياة والشركات. إلى أن تدخلت الحكومة الفرنسية لإجبارهم على العودة إلى العمل.

واجهت أوروبا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم. الممرضون والطيارون وعمال البريد شاركوا في هذه الاحتجاجات. ترك موظفو السكك الحديد وآخرون وظائفهم، بحثًا عن أجور تواكب التضخم حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

كما نظمت النقابات العمالية احتجاجات في الشوارع للضغط على الحكومات لبذل المزيد من الجهود لتخفيف ارتفاع الفواتير حتى مع تمرير القادة الأوروبيين لحزم الإغاثة في مجال الطاقة.

أدت الإضرابات العامة على مستوى البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا إلى إعاقة حركة المرور في معظم أنحاء بلجيكا وأغلقت الخدمات العامة في اليونان يوم الأربعاء.