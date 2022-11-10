واشنطن تقدر مقتل وجرح 100 ألف جندي روسي منذ اجتياح أوكرانيا

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بأن أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ اجتياح موسكو للأراضي الأوكرانية، مضيفاً "أن الشيء نفسه ربما حدث أيضا على الجانب الأوكراني".

وقال ميلي إن انسحاب روسيا من خيرسون وإمكانية حدوث مأزق في القتال خلال فصل الشتاء، يمكن أن يوفر لكلا البلدين فرصة للتفاوض على السلام.

قال في النادي الاقتصادي بنيويورك: "هناك قدر هائل من المعاناة والمعاناة الإنسانية".

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء أنه منفتح على محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب بشرط أن تعيد روسيا جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة وتصرف تعويضات عن أضرار الحرب وتواجه المحاكمة على جرائم الحرب.

كذلك قالت روسيا إنها منفتحة على المحادثات، وأعلنت هذا الأسبوع أنها بدأت تراجعا عن خيرسون.

حذر زيلينسكي من أن الروس يتظاهرون بالانسحاب من خيرسون لجذب الجيش الأوكراني إلى معركة خنادق في مدينة الميناء الصناعية الاستراتيجية، وهي بوابة لشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

قال ميلي، أرفع ضابط عسكري أمريكي، إن روسيا حشدت ما بين 20 إلى 30 ألف جندي في خيرسون وإن الانسحاب الكامل قد يستغرق عدة أسابيع.

وأضاف "المؤشرات الأولية هي أنهم في الواقع يفعلون ذلك. لقد أعلنوا علنًا أنهم يفعلون ذلك. أعتقد أنهم يفعلون ذلك من أجل الحفاظ على قوتهم لإعادة إنشاء خطوط دفاعية جنوب نهر دنيبر، لكن هذا لم يتضح بعد".

وأشار ميلي إلى أنه من المحتمل أن يستخدم الروس الانسحاب لإعادة تعيين قواتهم في هجوم الربيع، لكن "هناك أيضًا فرصة هنا، فرصة للتفاوض".

وقال ميلي، مستشهداً بنهاية الحرب العالمية الأولى كمثال: "لكن لكي تحظى المفاوضات بفرصة، يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التوصل إلى "اعتراف متبادل" بأن النصر العسكري ربما لا يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية، وبالتالي تحتاج إلى اللجوء إلى وسائل أخرى".