الكرملين يؤكد أن خيرسون كيان روسي ولا يمكن تغيير وضعها

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن منطقة خيرسون هي كيان تابع لروسيا الاتحادية، وأكد أن هذا الوضع ثابت ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا تواصل اعتبار منطقة خيرسون بأكملها أراضيها، قال بيسكوف، إن خيرسون كيان روسي وتم ترسيخ ذلك في نصوص قانونية، ولا يمكن إجراء أي تغييرات في ذلك.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الكرملين دميتري بيسكوف، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء انسحاب قواتها من الضفة اليمني لمدينة خيرسون الأوكرانية إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفكين، أعلن الأربعاء الماضي، الانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبر نحو الضفة اليسرى من أجل الحفاظ على أرواح العسكريين والقدرات القتالية وتعزيز الدفاع عن الضفة اليسرى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ضم خيرسون وثلاث مناطق أوكرانية أخرى إلى روسيا.

واجتاحت القوات الروسية جنوب أوكرانيا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 واستولت على مدينة خيرسون أوائل مارس/ آذار الماضي.

كما حذر الرئيس الروسي من أن روسيا ستدافع "بكل الوسائل" عما تعتبره جزءاً من أراضيها، في تهديد باللجوء إلى السلاح النووي.