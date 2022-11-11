روسيا تعلن سحب قواتها إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في خيرسون الأوكرانية

سحب الجيش الروسي أكثر من 30 ألف عسكري وحوالي 5 آلاف قطعة سلاح إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون الأوكرانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم.

ونشرت الوزارة، في بيان، تفاصيل عملية الانسحاب العسكري من خيرسون، التي ضمتها روسيا مؤخرا إلى أراضيها بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة: "نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم يتم ترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وتم نقل جميع الجنود الروس".

وأضافت: "تم نقل أكثر من 30 ألف عسكري روسي وحوالي 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الممتلكات المادية، إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو".

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية الروسية اتخذت مواقع على الخطوط الدفاعية المحصنة بالضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت الانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية إلى مواقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأوضح متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، في بيان، أن قوات بلاده بدأت الانسحاب نحو مدينتي ميكولايف وكريفيي ريه، وأن المواقع الجديدة معدة مسبقا وفق الخطة المعتمدة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهته قال الجمعة إن خيرسون أصبحت "لنا" بعدما أعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة.