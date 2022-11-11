زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال قوي بقوة 7.3 درجات، الجمعة، ضرب جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ، ما دفع السلطات لإصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، إن الزلزال وقع على عمق 24.8 كلم تحت سطح البحر، وكان مركزه على بعد 211 كلم بين شرقي وجنوب شرقي مدينة نيافو بتونغا.

وأصدر نظام التحذير تسونامي في الولايات المتحدة تنبيها بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية، وهو أقل بخطوة من التحذير من حدوث تسونامي.

وثار بركان تحت البحر في تونغا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى تغطية جزيرتها الرئيسية بطبقة سميكة من الرماد البركاني وإطلاق ملايين الأطنان من بخار الماء عالياً في الغلاف الجوي.

وقد نشط البركان على مدى العقود القليلة الماضية وذلك في أعوام 2009 و2014 و2015، وانفجرت نفاثات ساخنة من الصهارة والبخار عبر الأمواج إلا أن تلك الانفجارات كانت صغيرة بالمقارنة مع أحداث يناير/كانون الثاني 2022 التي وجد العلماء أنها يمكن أن تحدث مرة واحدة كل ألف عام تقريباً.