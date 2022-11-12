بعد 5 سنوات من أعمال الترميم.. "بيغ بن" تدق الساعة من جديد

بمجرد الانتهاء من مشروع الترميم الضخم الذي استمر 5 سنوات، عادت أجراس ساعة "بيغ بن" الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن تقرع عالياً. ويتطلب الاقتراب منها بالتأكيد سدادات أذنين لأن جرس الساعة البالغ وزنه 13.7 طن، يسبب اهتزازات في الصدر عندما يقرع.

وتستأنف الساعة العظيمة الشاهقة المطلة على البرلمان البريطاني العمليات اليومية بعد التجديد المضني لأكثر من 1000 جزء متحرك فيها.

وعندما صمتت أجراس الحديد الخمسة بغرض التجديد عام 2017، تجمع حشد من البرلمانيين والموظفين وبدت الدموع في أعينهم.

ولكن بعد أسبوع من الاختبار، عادت الأجراس تقرع كل 15 دقيقة من 11 صباحاً يوم الأحد، إضافةً إلى توقيت صمت الأسلحة في الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، وليلة رأس السنة، عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2021، وجنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/أيلول.

وتقع مجموعة الأجراس المحمية من تعشيش الحمام والخفافيش، على قمة برج إليزابيث البالغ طوله 96 متراً ويمكن مشاهدته من أماكن بعيدة جداً في كافة أرجاء لندن.

يذكر أن إيان ويستورث البالغ 60 عاماً، هو من قاد فريق الإشراف على الاختبارات لضمان نجاح وإتقان ترميم الساعة بتكلفة بلغت 90 مليون دولار.

وقال ويستورث لوكالات الأنباء أثناء جولة الفجر في البرج: "إنه صوت لندن مرة أخرى".

وأُعيدت تسمية برج إليزابيث، الذي كان يطلق عليه سابقاً برج الساعة عام 2012 ، بمناسبة تكريم اليوبيل الماسي للملكة الأطول حكماً. وبني هذا البرج في أربعينيات القرن التاسع عشر وشهد الكثير من الأحداث طيلة الـ 160 عاماً الماضية وصار اليوم يتوسط المباني الأحدث والأطول من حوله.

وقال ويستورث: "لقد اعتاد الناس على سماع صوت بيغ بن في الليالي الهادئة من على بعد يصل إلى 24 كيلومتراً.

ويعتبر هذا الأمر نادراً ومميزاً هذه الأيام لأننا بالكاد نستطيع سماع صوت الجانب الآخر من ميدان البرلمان".

وتضمنت أعمال الترميم التي استمرت 5 سنوات تنظيف وإعادة طلاء كل من المطارق والأذرع للأجراس الخمسة، دون نزع الأجراس نفسها من مكانها.

وتجلى التحدي الأكبر في عملية الترميم في تفكيك آلية الساعة التي يصل وزنها إلى 11.5 طن ويرجع تاريخها إلى عام 1859 بحيث يمكن تنظيف كل التروس والمفاصل وإصلاحها من قبل شركة متخصصة تقع في كومبريا شمال غرب إنكلترا.

كذلك أضيف 28 مصباحاً على الوجوه الأربع للساعة، في توازن فريد بين اللونين الأخضر والأبيض يوفر رؤية تقارب زمن العصر الفيكتوري المضاء بالغاز.

ويتربع فوق الأجراس مصباح يتوهج باللون الأبيض عندما يكون البرلمان منعقداً.

وتتم معايرة الساعة من قبل المختبر الوطني في بريطانيا.

لكن طريقة ضبط آلية توقيت الساعة لا تزال قديمة الطراز، حيث تتم إضافة أو إزالة البنسات من الأوزان المرتبطة بمسننات ملفوفة عملاقة، لزيادة ثانية أو إنقاصها.