زيلينسكي يعلن دخول قوات أوكرانية إلى خيرسون والجيش الروسي يؤكد انسحابه

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن وحدات من القوات الخاصة الأوكرانية دخلت مدينة خيرسون.

وجاء إعلان الرئيس زيلينسكي في خطاب عبر شاشات، بعد تخلي روسيا عن آخر موطئ قدم لها في خيرسون جنوبي أوكرانيا الجمعة، ما سمح للقوات الأوكرانية بالتحرك نحو استعادة العاصمة الإقليمية الوحيدة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "اليوم يوم تاريخي. نستعيد جنوب بلادنا، ونستعيد خيرسون".

وأضاف: "كان أهل خيرسون ينتظرون، لم يتخلوا أبداً عن أوكرانيا، يسعدني أن أرى كيف يعتز الناس بالأعلام الأوكرانية، وإيمانهم بأوكرانيا، رغم كل القمع وانتهاكات المحتلين".

وأظهرت صور ومقاطع تداولها مستخدمون على وسائل الإعلام احتفالات السكان المحليين وهم يخرجون إلى ساحة بوسط خيرسون لأول مرة منذ بداية مارس/ آذار.

وجاء آخر انسحاب روسي بعد ستة أسابيع من ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل غير قانوني منطقة خيرسون وثلاث مناطق أوكرانية أخرى، متعهداً بأن تظل روسية إلى الأبد.

ولا تزال قوات موسكو تسيطر على نحو 70% من خيرسون بعد صدور أمر الانسحاب وسط هجمات أوكرانية مضادة.

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

ورغم الانسحاب أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن موسكو تواصل اعتبار منطقة خيرسون جزءاً من روسيا.