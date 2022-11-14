روسيا تنفي تعرض سيرغي لافروف لأزمة صحية في أندونيسيا ونقله للمستشفى

نفت روسيا ما تناقلته الأنباء عن نقل وزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى المستشفى بعد وصوله إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين معتبرة التقارير "مضللة".

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا تسجيلا مصورا يظهر الدبلوماسي البالغ 72 عاما برفقتها مرتديا قميصا قطنيا (تي شيرت) وسروالا قصيرا.

ويظهران في الفيديو وهما يضحكان وذلك بعد أن ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن لافروف في المستشفى.

وقالت زاخاروفا "نحن هنا مع سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) في إندونيسيا، نقرأ الأنباء ولا نصدق".

أضافت "إنها قمة التضليل".

واعتبر لافروف أن التقارير جزء من "ألاعيب ما" نسبها إلى وسائل إعلام غربية.

وقال "منذ عشر سنوات وهم يكتبون أن رئيسنا مريض".

وصباح اليوم، ذكرت السلطات الإندونيسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نُقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لمشكلة صحية بعد وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.