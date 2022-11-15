أنباء عن سقوط صاروخين داخل الأراضي البولندية وموسكو تنفي

أعلن مسؤولون بولنديون أن بلادهم - العضو في حلف الشمال الأطلسي"الناتو"- دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن والحكومة، اليوم الثلاثاء، على خلفية تقارير أفادت عن سقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر: "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها تتحقق من تقارير صحافية عن سقوط صاروخين روسيين داخل بولندا أو على الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة "بات رايدر" في مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالتقارير الصحفية التي تفيد عن استهداف صاروخين روسيين مكانا داخل بولندا أو على الحدود الأوكرانية، مضيفاً: "ليس لدينا معلومات مؤكدة حتى الآن حول وقوع ضربة صاروخية".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

من جهتها نفت موسكو ما الأنباء المتداولة، واصفة إياها بأنها استفزازات.