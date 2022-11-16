البرلمان السويدي يصادق على تعديل دستوري لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب

صادق البرلمان السويدي، اليوم، على مسودة تشريع لإجراء تعديل دستوري من شأنه تشديد قوانين مكافحة الإرهاب.

وصوّت 270 نائبا لصالح التعديل على قانون مكافحة الإرهاب، بينما رفضه 37 نائبا، في حين لم يشارك في التصويت 42 نائبا من حزبي اليسار والخضر، وهو يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه".

كما يتيح التعديل الحد من حرية تكوين جمعيات من الأوساط المؤيدة للإرهاب والتضييق على منحهم أذونات للتظاهر.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.