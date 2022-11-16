الرئيس الأوكراني يعتبر أن سقوط صاروخ على أراضي الناتو استهداف للأمن المشترك

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن صواريخ روسية سقطت على الأراضي البولندية، قائلا: "استهداف أراضي الناتو (حلف شمال الأطلسي) بالصواريخ هو هجوم روسي على الأمن المشترك".

جاء ذلك في منشور على حسابه على موقع تليغرام، لافتاً إلى ااستهداف الجيش الروسي مناطق عديدة في أوكرانيا بـ90 صاروخا.

وأوضح أنّ القصف الصاروخي الروسي استهدف محطات الطاقة والبنية التحتية للمدنيين.

ووصف زيلينسكي القصف الروسي بأنه "إرهاب لا يقتصر على حدود أوكرانيا".

وقال: "امتداد الإرهاب الروسي أكثر هو مسألة وقت، بقدر ما بقيت روسيا بدون عقاب فإن صواريخها ستكون تهديدا للجميع".

وأكد الرئيس الأوكراني تضامن بلاده مع بولندا.

والثلاثاء، أعلنت بولندا سقوط صاروخ مجهول المصدر، على قرية قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أدى إلى مصرع شخصين.